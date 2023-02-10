Türkiye’nin 4’te biri fay hattı üzerinde

Bakü’de küçük arabasına sahip olduğu her şeyi yükleyerek Türkiye’ye destek olmak için yollara düşen Azerbaycanlı Server Beşirli, “Türkiye her zaman yanımızda oldu. Şimdi sıra bizde” dedi. Küçük bir gecekonduda yaşayan Azerbaycanlı Beşirli, çevresindekilerden aldığı yardımları da toplama merkezlerine taşıyor.