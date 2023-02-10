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Türkiye’nin 4’te biri fay hattı üzerinde

Kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğu Türkiye’de 22 şehir ile 100’ün üzerinde ilçenin fay hatları üzerinde kurulu olduğu raporlarla kesinleşti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğu Türkiye’de 22 şehir ile 100’ün üzerinde ilçenin fay hatları üzerinde kurulu olduğu raporlarla kesinleşti.

Kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğu Türkiye’de 22 şehir ile 100’ün üzerinde ilçenin fay hatları üzerinde kurulu olduğu raporlarla kesinleşti.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Türkiye Diri Fay Haritası’na göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek ya da yüzey kırığı oluşturabilecek 485 diri fay bulunuyor. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın (JMO) MTA verilerine bağlı olarak hazırladığı 'Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz' raporuna göreyse Türkiye'de 22 kent merkezi diri faylar üzerinde.

MTA'nın hazırladığı Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre; Türkiye'de yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor.

FAY ÜSTÜNDE 22 ŞEHİR

Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde kurulmuş durumda. Aktif fay hatları ile kuşatılmış Türkiye'de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.


#Deprem
#MTA
#Fay Hattı
#JMO
1 saat önce
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Türkiye’nin 4’te biri fay hattı üzerinde
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