Türkiye’nin 4’te biri fay hattı üzerinde

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Kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğu Türkiye’de 22 şehir ile 100’ün üzerinde ilçenin fay hatları üzerinde kurulu olduğu raporlarla kesinleşti.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Türkiye Diri Fay Haritası’na göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek ya da yüzey kırığı oluşturabilecek 485 diri fay bulunuyor. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın (JMO) MTA verilerine bağlı olarak hazırladığı 'Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz' raporuna göreyse Türkiye'de 22 kent merkezi diri faylar üzerinde.
MTA'nın hazırladığı Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre; Türkiye'de yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor.
Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde kurulmuş durumda. Aktif fay hatları ile kuşatılmış Türkiye'de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.