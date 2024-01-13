|
Gündem

Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı

Türkiye dün gece Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki hain saldırının ardında kimler var? İçimizdeki siyasi teröristler cezasız mı kalacak? Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşırken, ABD’nin yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte mühimmat, para ve siyasi destek vermesi, Türkiye’de saldırı girişiminde bulunan teröristlerin cebinden İsrail parası çıkması hain saldırıların ardında kimlerin olduğunun en büyük kanıtı oldu.

16:04 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:29 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ABD'nin paylaşımına tepkiler çığ gibi
ABD'nin paylaşımına tepkiler çığ gibi

Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki bu hain saldırıların perde arkasında ne var?


İçimizdeki siyasi teröristler


'İfade özgürlüğü' ve 'siyasi özgürlük' adı altında vatan, millet eksenine kin kusan hainler, nefret kampanyasıyla Türkiye'ye içeriden saldırıp iç işgalcilik başlatmaya çalışıyor. Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşıyor.


Türkiye şehitlerine ağlarken terör sevici siyasilerin yaptığı paylaşımlara da tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki, Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içeride de vatandaşı kışkırtmaya çalışan ülkeyi bölmeye çalışan "Siyasi Teröristler"e bir bedel ödetilecek mi?


Pençe Kilit bölgesinde şehit edilen askerlerin ardından paylaşım yapan siyasi provokatörler için operasyon düzenlendi ve ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalışan 60 kişi tespit edildi. Tespit edilen provakatörler cezasız kalmayacak.

Silahı tutan PKK tetiği çeken ABD

Bölgeye dair yapılan yorumlarda arazinin çok sarp olduğu ve kötü hava şartlarından bahsediliyor. Arazi, örgütün yapısı ve hava şartları zaten biliniyor. Peki, bu zorlu kış şartlarında terör örgütleri nasıl geliyor? Koordinatları ABD mi veriyor? Uzmanların değerlendirmeleri ve yorumlarına göre teröristlerin elinde GPS dediğimiz verilen koordinata götüren cihazlar var. Gece görüş gözlükleri var. Karda yürüyecek su geçirmeyecek botlar giyiyorlar. Modern bir orduda olan silahların teçhizatların tamamı bunlarda var. PKK'nın elindeki imkan ve kabiliyetler daha önceki yıllardan biliniyor. ABD bölgede teröre desteğini açık açık sürdürüyor. Her geçen sene ABD, Suriye'de eğittiği terörist unsurlara modern silahları veriyor. Bölücü terör örgütü artık susturuculu uzun namlulu silahlar kullanabiliyor.


ABD PKK ne isterse veriyor


ABD, yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte TOW füzeleri, roketatarlar, askeri araçlar, hafif ve ağır piyade silahları ile para ve siyasi destek veriyor. Demokrasi ve insan haklarından dem vuran ABD, sadece İsrail'le değil, terör suçlarından sicili kabarık olan PKK/YPG ile Suriye'deki işbirliğini artırarak sürdürüyor.

Türkiye paylaşımına tepkiler çığ gibi


Terör örgütüne destek ve finansman sağlayan ABD'den yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." denildi.


ABD'nin bu paylaşımı sonrası vatandaşlar PKK işbirlikçisine sert tepki gösterirken "samimiyetsizler" yorumları yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

  • - Oh ne güzel PKK'ya silah ver sonra da kına
  • - Defolup gideceksiniz bu coğrafyadan
  • - Siz devletin gücünü göreceksiniz o günler geliyor


MİT'İN ÇÖKERTTİĞİ TERÖR HÜCRESİNDE İSRAİL İZİ


Yılbaşında Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığı yaparken MİT unsurları tarafından çökertilen 32 kişilik DEAŞ hücresinde dikkat çeken İsrail izine rastlanıldı.


Örgütün Türkiye yapılanmasında yer alan ve hücrenin en kilit halkasını oluşturan “Ebu Leys” kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinden üzerine not yazılmış İsrail parası çıkmıştı.


Güvenlik ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu toplam 32 şüpheli yakalanmış, sansasyonel eylem arayışındaki hücre nihai hedefine ulaşamadan çökertilmişti.


Tüm bu yaşanan olaylar Türkiye'de yaşanan terör olaylarında içimizdeki siyasi teröristlerin, ABD ve İsrail'in parmağı olduğunun en büyük kanıtı olarak kayıtlara geçti.


Yüreğimize ateş düştü: Şehidin hayali Türkiye'yi yasa boğdu
Yüreğimize ateş düştü: Şehidin hayali Türkiye'yi yasa boğdu

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı şehit askerlerin isimlerini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şehitlerin isimlerinin Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin olduğu duyuruldu. Şehitlerimizin isimlerinin ardından memleketleri ve hikayeleri de ortaya çıktı. Şehitlerin hayalleri ve hikayeleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Askerlerin ailelerine şehadet haberi verilirken, evlerine Türk bayrağı asıldı.


#Türkiye
#ABD
#İsrail
#PKK
#terör
#terörist
14 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1071 GSB personel alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?