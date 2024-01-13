Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki bu hain saldırıların perde arkasında ne var?





İçimizdeki siyasi teröristler





'İfade özgürlüğü' ve 'siyasi özgürlük' adı altında vatan, millet eksenine kin kusan hainler, nefret kampanyasıyla Türkiye'ye içeriden saldırıp iç işgalcilik başlatmaya çalışıyor. Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşıyor.





Türkiye şehitlerine ağlarken terör sevici siyasilerin yaptığı paylaşımlara da tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki, Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içeride de vatandaşı kışkırtmaya çalışan ülkeyi bölmeye çalışan "Siyasi Teröristler"e bir bedel ödetilecek mi?





Pençe Kilit bölgesinde şehit edilen askerlerin ardından paylaşım yapan siyasi provokatörler için operasyon düzenlendi ve ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalışan 60 kişi tespit edildi. Tespit edilen provakatörler cezasız kalmayacak.

Silahı tutan PKK tetiği çeken ABD

Bölgeye dair yapılan yorumlarda arazinin çok sarp olduğu ve kötü hava şartlarından bahsediliyor. Arazi, örgütün yapısı ve hava şartları zaten biliniyor. Peki, bu zorlu kış şartlarında terör örgütleri nasıl geliyor? Koordinatları ABD mi veriyor? Uzmanların değerlendirmeleri ve yorumlarına göre teröristlerin elinde GPS dediğimiz verilen koordinata götüren cihazlar var. Gece görüş gözlükleri var. Karda yürüyecek su geçirmeyecek botlar giyiyorlar. Modern bir orduda olan silahların teçhizatların tamamı bunlarda var. PKK'nın elindeki imkan ve kabiliyetler daha önceki yıllardan biliniyor. ABD bölgede teröre desteğini açık açık sürdürüyor. Her geçen sene ABD, Suriye'de eğittiği terörist unsurlara modern silahları veriyor. Bölücü terör örgütü artık susturuculu uzun namlulu silahlar kullanabiliyor.





ABD PKK ne isterse veriyor





ABD, yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte TOW füzeleri, roketatarlar, askeri araçlar, hafif ve ağır piyade silahları ile para ve siyasi destek veriyor. Demokrasi ve insan haklarından dem vuran ABD, sadece İsrail'le değil, terör suçlarından sicili kabarık olan PKK/YPG ile Suriye'deki işbirliğini artırarak sürdürüyor.

Türkiye paylaşımına tepkiler çığ gibi





Terör örgütüne destek ve finansman sağlayan ABD'den yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." denildi.





ABD'nin bu paylaşımı sonrası vatandaşlar PKK işbirlikçisine sert tepki gösterirken "samimiyetsizler" yorumları yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:





- Oh ne güzel PKK'ya silah ver sonra da kına

- Defolup gideceksiniz bu coğrafyadan

- Siz devletin gücünü göreceksiniz o günler geliyor









MİT'İN ÇÖKERTTİĞİ TERÖR HÜCRESİNDE İSRAİL İZİ





Yılbaşında Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığı yaparken MİT unsurları tarafından çökertilen 32 kişilik DEAŞ hücresinde dikkat çeken İsrail izine rastlanıldı.





Örgütün Türkiye yapılanmasında yer alan ve hücrenin en kilit halkasını oluşturan “Ebu Leys” kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinden üzerine not yazılmış İsrail parası çıkmıştı.





Güvenlik ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu toplam 32 şüpheli yakalanmış, sansasyonel eylem arayışındaki hücre nihai hedefine ulaşamadan çökertilmişti.





Tüm bu yaşanan olaylar Türkiye'de yaşanan terör olaylarında içimizdeki siyasi teröristlerin, ABD ve İsrail'in parmağı olduğunun en büyük kanıtı olarak kayıtlara geçti.







