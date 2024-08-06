Türkiye'nin dik duruşu örnek oldu: Malezya'yla Meta arasında Haniye krizi

Meta'nın ifade özgürlüğünü engellemekle suçlandığı Başbakanlık açıklamasında, söz konusu paylaşımların kaldırılmasının "adalet ve insan hakları arayışındaki Filistin halkının meşru mücadelesine yönelik bir hakaret olarak görüldüğü" ifade edildi.
Enver'den META'ya tepki
Malezya Başbakanı İbrahim, geçen hafta Haniye'nin vefatı sonrası bir Hamas yetkilisine taziyelerini ilettiği telefon konuşmasının görüntülerinin yer aldığı videoyu ve Haniye ile kucaklaşırken çekilmiş bir fotoğrafı Facebook ve Instagram'a yüklemiş ancak bu paylaşımlar Meta şirketi tarafından kaldırılmıştı.
İbrahim'in paylaştığı ekran görüntülerinde, söz konusu video ve fotoğrafın "tehlikeli bireyler ve örgütlerle" ilgili olduğu gerekçesiyle yayınlanmasına izin verilmediği gerekçesi yer almıştı.
Paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren Malezya lideri, Meta'yı "korkaklıkla" suçlamış ve "Siyonist İsrail rejimine alet olmaya son vermesini" istemişti.
HRW de tepki göstermişti
New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), geçen yıl "Meta'nın politikalarının ve uygulamalarının Instagram ve Facebook'ta Filistin'e ve Filistinlilerin insan haklarına yönelik desteği susturduğu" suçlamasında bulunmuştu.
Türkiye de Haniye suikastı sonrası sansür gerekçesiyle geçen Cuma günü Instagram'a erişim engeli getirdi. Türk yetkililerle Instagram temsilcileri arasında görüşmeler devam ediyor.