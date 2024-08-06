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Türkiye'nin dik duruşu örnek oldu: Malezya'yla Meta arasında Haniye krizi

Malezya Başbakanlığı, Başbakan İbrahim'in Instagram ve Facebook'ta yaptığı şehit Haniye paylaşımlarını kaldıran Meta'nın kararını "ayrımcı ve adaletsiz" olarak nitelendirdi. Malezya hükümeti, Meta'dan özür beklediklerini ve paylaşımların yeniden yüklenmesini talep ettiklerini açıkladı.

09:21 - 6/08/2024 Salı
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Enver İbrahim
Enver İbrahim
Malezya'da Başbakan
Enver İbrahim
'in Instagram ve
Facebook
hesaplarından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımların kaldırılması üzerine hükümet yetkilileriyle Meta şirketi temsilcileri bir görüşme gerçekleştirdi.

Meta'dan kamuoyu önünde bir özür açıklaması ve kapsamlı bir izahat talep eden Malezya Başbakanlığı, kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg olan bu şirketin uygulamalarını
"ayrımcı ve adaletsiz"
olarak tanımladı.

Meta'nın ifade özgürlüğünü engellemekle suçlandığı Başbakanlık açıklamasında, söz konusu paylaşımların kaldırılmasının "adalet ve insan hakları arayışındaki Filistin halkının meşru mücadelesine yönelik bir hakaret olarak görüldüğü" ifade edildi.


Enver'den META'ya tepki


Malezya Başbakanı İbrahim, geçen hafta Haniye'nin vefatı sonrası bir Hamas yetkilisine taziyelerini ilettiği telefon konuşmasının görüntülerinin yer aldığı videoyu ve Haniye ile kucaklaşırken çekilmiş bir fotoğrafı Facebook ve Instagram'a yüklemiş ancak bu paylaşımlar Meta şirketi tarafından kaldırılmıştı.


İbrahim'in paylaştığı ekran görüntülerinde, söz konusu video ve fotoğrafın "tehlikeli bireyler ve örgütlerle" ilgili olduğu gerekçesiyle yayınlanmasına izin verilmediği gerekçesi yer almıştı.


Paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren Malezya lideri, Meta'yı "korkaklıkla" suçlamış ve "Siyonist İsrail rejimine alet olmaya son vermesini" istemişti.



HRW de tepki göstermişti


New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), geçen yıl "Meta'nın politikalarının ve uygulamalarının Instagram ve Facebook'ta Filistin'e ve Filistinlilerin insan haklarına yönelik desteği susturduğu" suçlamasında bulunmuştu.


Türkiye de Haniye suikastı sonrası sansür gerekçesiyle geçen Cuma günü Instagram'a erişim engeli getirdi. Türk yetkililerle Instagram temsilcileri arasında görüşmeler devam ediyor.




#Instagram
#Enver İbrahim
#Facebook
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