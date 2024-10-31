Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu: Akademik performansa göre sıralandı zirve yine değişmedi

YKS sınavına hazırlanan ve hayallerindeki bölüme adım atmak isteyen adaylar için Türkiye'nin en iyi üniversitelerini araştırmalarının son derece önemli olduğunu biliyoruz. İngiltere merkezli Times Higher Education’ın (THE) 2024 yılı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye, 58 üniversite ile bu yıl da en çok temsil edilen ülke oldu. THE “Genç Üniversiteler Sıralaması” ile yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri.