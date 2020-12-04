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Gündem Türkiyenin en yaşlı kadınıydı Asırlık çınar hayatını kaybetti
VAN

Türkiye’nin en yaşlı kadınıydı: Asırlık çınar hayatını kaybetti

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Türkiye’nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, 122 yaşında hayatını kaybetti. 1898 Kafkas doğumlu olan yaşlı kadın, 5 çocuk annesi ve 80’e yakın torun sahibiydi.

Haber Merkezi İHA
1898 Kafkas doğumlu olan yaşlı kadın, 80'e yakın torun sahibiydi.
1898 Kafkas doğumlu olan yaşlı kadın, 80'e yakın torun sahibiydi.

Edremit ilçesinin Andaç Mahallesi’nde yaşayan 122 yaşındaki Emine Baytar, bugün hayatını kaybetti. 65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, gelini ve torunlarıyla yaşayan, nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkas doğumlu olan 5 çocuk annesi ve 80’e yakın torun sahibi Emine Baytar hayata gözlerini yumdu.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkeze 35 km mesafedeki Binekli Mahallesinde yaşayan 125 yaşındaki Hodi Gürkan, köy muhtarı Hüseyin Çakır ve oğlu tarafından araçla evinden alınarak, Binekli İlkokulu'na götürüldü. Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı.


Ölüm haberini belediye başkanı duyurdu


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, sosyal medya hesabında Emine Baytar’ın vefat haberini paylaşarak, “Türkiye’nin en yaşlı kadını olan ve torunlarının torununu gören asırlık çınarımız Emine Baytar ninemiz, 122 yaşında bugün hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

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