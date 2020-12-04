Türkiye’nin en yaşlı kadınıydı: Asırlık çınar hayatını kaybetti

Edremit ilçesinin Andaç Mahallesi’nde yaşayan 122 yaşındaki Emine Baytar, bugün hayatını kaybetti. 65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, gelini ve torunlarıyla yaşayan, nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkas doğumlu olan 5 çocuk annesi ve 80’e yakın torun sahibi Emine Baytar hayata gözlerini yumdu.

OYNAT 01:49 Türkiye'nin en yaşlı kadınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkeze 35 km mesafedeki Binekli Mahallesinde yaşayan 125 yaşındaki Hodi Gürkan, köy muhtarı Hüseyin Çakır ve oğlu tarafından araçla evinden alınarak, Binekli İlkokulu'na götürüldü. Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı.

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Ölüm haberini belediye başkanı duyurdu



Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, sosyal medya hesabında Emine Baytar’ın vefat haberini paylaşarak, “Türkiye’nin en yaşlı kadını olan ve torunlarının torununu gören asırlık çınarımız Emine Baytar ninemiz, 122 yaşında bugün hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

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