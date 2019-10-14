Gündem Türkiyenin en yükseği Binlerce kişi ziyaret etti
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Artvin haberleri: Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası ilgi çekiyor!

Türkiye'nin en yükseği: Binlerce kişi ziyaret etti

Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Cam seyir terasına cesaretle çıkan ziyaretçiler ilk deneyimlerinde heyecan ve tereddüt yaşarken bir süre sonra da eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıyor.

Haber Merkezi IHA
Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam seyir terası, ziyaretçilerinin akınına uğruyor.
Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam seyir terası, ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin’deki Hatila Vadisi Milli Parkı’nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah
HAYAT
143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah

Cam teras ilgi odağı oldu

2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi’nden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Torul cam seyir terası ziyaretçi akınına uğruyor
HAYAT
Torul cam seyir terası ziyaretçi akınına uğruyor

Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terası, son baharla birlikte ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

Cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip.

Camın üstünde durmak ürkütücü

Cam seyir terasının üzerinde ziyaretçiler ilk deneyimlerinde heyecan ve tereddüt yaşarken bir süre sonra da eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıyor. Ziyaretçilerden Ezger Kaşka, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Türkiye´nin en yüksek cam seyir terası olduğu için merak ettik ve gelip görmek istedik. Çok beğendik güzel yapılmış bir yer. Aşağısı çok yüksek, insan ister istemez tedirgin oluyor. Hatta birlikte geldiğimiz bazı arkadaşlarımız çıkamadı. Camın üstünde durmak ürkütücü olduğu kadar bir o kadar da heyecanlı.”

47 bin liralık cam teras
HAYAT
47 bin liralık cam teras

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Hatay’dan çam seyir terasını görmek için gelen Ali Çalışkan ise şöyle konuştu:

  • “Arkadaşlarla birleştik turizm amaçlı gezmeye geldik. Karadeniz’i gezdik, en çok merak ettiğimiz yerlerden birisi de cam seyir terasıydı. İlk defa çıkıyorum, yükseklik korkumun olduğunu burada hissettim. İnanılmaz deneyimdi benim için. Bu heyecanı yaşamak için değerdi.”
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