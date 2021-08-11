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Türkiye’nin Eren’i

Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de PKK’lıların şehit ettiği Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ün acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Eren’i özlemle anan annesi Ayşe Bülbül, “Benim Eren’imdi, tüm Türkiye’nin Eren’i oldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’nin Eren’i
Ayşe Bülbül

Trabzon Maçka kırsalında, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunu 4 yıldır her gün andığını söyledi. Ayşe Bülbül, “4 yıl değil, 1400 yıl geçse de yavrumun, Eren’imin acısı bitmez. Ben bu acıyı bitiremem ama sonuçta yapacak, diyecek hiçbir şey yok. Vatan sağ olsun” diye konuştu.

NE ZORLUKLARLA BÜYÜTTÜM

  • Anne Bülbül, oğlunu defnettikten sonra yaşadıklarını söyle anlattı: “Eren’in kabri başında gelen giden konuşuyor. Ben yavrumun şehit edildiğine inanamıyorum. Yavrumu kıskanıyorum. Bu çocuk benim, ben bu çocuğu ne zorluklarla büyüttüm, ne şekilde baktım, ne kıtlıklarda büyütmüşüm, benim yavrumu bu millet niye konuşuyor? Sonra tabii insan her şeyi içine sığdırıyor, her şeyi üstlenmek zorunda oluyor. Benim Eren’imdi, tüm Türkiye’nin Eren’i oldu. Benim yavrumu ve bizleri unutmayan herkesten Allah razı olsun. Yavrum, tüm Türkiye’nin evladı oldu.”

FEDAKARLIĞI UNUTULMAYACAK

İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenen “Eren Operasyonları” hatırlatıldığında ise Bülbül, operasyonları haberlerden takip ettiğini dile getirerek, “Çok gurur verici bir şey” dedi. Bülbül, “Ne istediler benim yavrumdan? Gecekondumuza girdiler, o gecekonduda büyüyen yavrudan ne istediler?” diyerek gözyaşı döktü. Bülbül, “Yavrumun canını ortaya koyarak yaptığı fedakarlık unutulmayacak. Eren, benim evladım değil de başkasının evladı da olsaydı ben aynı duyguyu, aynı acıyı başkasının evladında da yaşardım.” dedi.

3 terörist daha!

  • Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt-Bestler Dereler bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubu öldürüldü. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi. Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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