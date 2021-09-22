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Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki'yle görüştü

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü. Taliban'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Türkiye'den Afganistan'daki projelerini tamamlamasının istendiği ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin Kabil Büyükelçisi Erginay, Talibanın Dışişleri Bakan Vekili Muttakiyle görüştü
Kabil Büyükelçisi Erginay - Taliban'ın "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki

Afganistan'da, Taliban yönetimi "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay bir araya geldi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Muttaki ve Erginay'ın bir araya geldiğini açıkladı.

Afganistan'daki projelerin tamamlanmasını istedi

Mücahid, görüşmede insani yardım, sağlık, Afgan mülteciler ve öğrenciler konularının ele alındığını belirtti.

Afganistan "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki, Türkiye'den Afganistan'daki projelerini tamamlamasını isteyerek, ilişkilerin ve iş birliğinin sürdürülmesi arzusuna vurgu yaptı.

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