Türkiye’nin konuştuğu Harward'ı kazanan Diyarbakırlı Karen Aça'nın 'ayrılıkçı' sözleri ortaya çıktı: Hayatım iç savaşla geçti Kürtler bağımsız olabilir

Diyarbakır'da yaşayan ve eğitim gören 18 yaşındaki Gül Karen Aça, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 9 okuldan tam burslu kabul aldı. Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri gösterilen Karen, henüz Harvard ve Stanford arasında bir karar veremediğini söyledi.





Medya manşetleri Karen Aça’nın başarısı ile süslenirken, henüz 18’indeki gencin kaleme aldığı bazı yazılar dikkat çekti.









Türkiye’de ‘iç savaş’ içinde büyüdüğünü iddia etmiş





2021 yılında Rise Global Winners’ten ödül alan Aça, kendisini tanıtmak için göndermesi istenen metinde ‘hayatının iç savaşlar içinde geçtiğini’ ifade etti:





“Bir Kürt olarak Karen'in hayatı siyasi gerilimler, iç savaş ve ekonomik krizlerle şekillenmiştir.”





Karel Aça'nın kaleme aldığı 4 sayfalık makalenin birinci sayfası









Öte yandan Aça’nın okul aynı zamanda okul dergisi de olan ve kendisinin çıkarttığı öğrenci dergisi Hevsel Times’ta yer alan makalesinde ‘İrlandalıların İngilizlere karşı verdiği mücadelenin Kürtlere bağımsızlıkları yolunda nasıl örnek olabileceğini’ anlatması dikkat çekti.





Söz konusu makalenin kaynaklarında ise genç kızın Rudaw’ı kaynak gösterdiği görüldü.





Makalesinde terör örgütü PKK militanları tarafından öldürülen Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi’den de bahseden Karen Aça'nın, yazısının herhangi bir satırında terör örgütüne değinmediği görüldü.









Niyet mektuplarında ülkesini mi şikayet etti?





Gelişmeler sonrası Karen Aça’nın Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Duke, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz üniversitelerinden kabul almak için kaleme aldığı niyet mektuplarına ne yazdığı merak konusu oldu.



