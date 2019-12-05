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ORDU

Türkiye’nin konuştuğu seri katilin ağabeyi konuştu: Peşinde birileri var

Türkiye’nin konuştuğu seri katilin ağabeyi konuştu: Peşinde birileri var

Ordu’da geçtiğimiz sene gasp iddiasıyla gözaltına alınan ve 5 cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun ağabeyi Halil İbrahim Çayıroğlu yaptığı açıklamada, “Bu suçları işlemiş olabileceğini düşünemiyorum. İşlemişse bile kesinlikle peşinde birileri var. Başkaları bu işleri yapıp bunun üstüne atmış olabilir. Cinayet işlediği kişilerle uzaktan ve yakından hiçbir alakası yoktur. Çoğu kişiyi tanıdığını bile düşünmüyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.
Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.

Ordu’da geçtiğimiz sene Ağustos ayında “yağma, hırsızlık ve kasten öldürme” suçlarından gözaltına alınarak 5 cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan ve yargılanmasına başlanılan Mehmet Ali Çayıroğlu ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvenlik sebebiyle Trabzon Cezaevinde bulunan ve 12 kişinin öldürülmesiyle ilgili bağlantıları araştırılan Çayıroğlu’nun, ilk olarak alacaklı olduğu iddia edilen bir kişiyi başkalarına dövdürttüğü ve yaklaşık 9 buçuk yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

İHA
Mehmet Ali Çayıroğlu’nun ağabeyi Halil İbrahim Çayıroğlu açıklama yaptı.

Cezaevinden çıktıktan sonra ise birçok cinayeti işlediği iddia edilen Çayıroğlu, son olarak gasp ettiği bir kişinin şikayeti üzerine ekiplerce yakalandı, sonrasında ise ev ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda bulunan çeşitli eşyalar sonucu, farklı zamanlarda hayatlarını kaybeden insanların ölümlerinde bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.

“Bu suçları işlemiş olabileceğini düşünemiyorum”

Soruşturma sürerken Çayıroğlu’nun ağabeyi Halil İbrahim Çayıroğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çayıroğlu, “Kendisiyle 30 yıldır görüşmüyorum. Köyle en ufak bir alakası yoktur. Bütün arazilerini satıp köyü terk etmiştir. Daha önce 9 yıl cezaevinde yattı. Bundan sonra bir çiftlik kurulduğunu söylüyor. Benimle en ufak bir bağlantısı yok" ifadelerini kullandı.

  • Köyde kendisine ait olan evin görüntülenip haber yapılmasına tepki gösteren Çayıroğlu, "Köyde bana ait olan kendi evimi hedef göstermelerini istemiyorum. Gerekirse bu konu hakkında dava açacağız. Benim Mehmet Ali Çayıroğlu ile hiçbir ilgim yok" dedi.

DHA
Ordu’da geçtiğimiz sene Ağustos ayında “yağma, hırsızlık ve kasten öldürme” suçlarından gözaltına alınarak 5 cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan ve yargılanmasına başlanılan Mehmet Ali Çayıroğlu ilgili soruşturma devam ediyor.

"Tüm bunları yalnı yapabilmesi mümkün değil"

  • Mehmet Ali Çayıroğlu’nun cinayetleri kendi başına işlemiş olduğuna inanmadığını söyleyen Çayıroğlu, "O kendini savunamıyor ve tüm bunları yalnız yapabilmesi mümkün değil. Bunun illaki peşinde birileri var. Cinayetleri yalnız işlemediğini düşünüyorum. Burada 12 cinayet olduğu söyleniyor. Bu bizim gururumuzu da incitiyor. Böyle bir şeyi yapabileceğini düşünmüyorum.

O bir yere gittiği zaman yemek yediği zaman Kur’an-ı Kerim okuyan bir insandır. Cinayetleri tek başına işlediğine kanaat getiremiyorum. Ben öncesinde cezaevine birkaç kez ziyarete gittim. Bana, ‘her şeyden pişmanım, keşke cezaevine düşmeseydim’ dedi. Daha sonra çıktıktan sonra bir ‘özgürlük varmış, insan nasıl olsa karnını doyurur’ dedi. Bu suçları işlemiş olabileceğini düşünemiyorum. İşlemişse bile kesinlikle peşinde birileri var. Bunu koz olarak kullanmış olabilir, başkaları bu işleri yapıp bunun üstüne atmış olabilir, bilemiyoruz. Cinayet işlediği kişilerle uzaktan ve yakından hiçbir alakası yoktur. Çoğu kişiyi tanıdığını bile düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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