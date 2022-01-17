​Türkiye’nin kültürü Bağcılar’da yaşatılıyor

Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği’nin iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda Kaz Festivali düzenlendi. İlk defa yapılan festivalde yaklaşık 10 bin ilçe sakinine Ardahan’dan getirilmiş kaz eti, pilav ve ayran ikram edilirken, festival renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinlikte yöresel ezgilerini seslendirilirken gençler Kafkas dansı yaptı.

KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Festivalde misafirlere ikramda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar ülkemizdeki tüm kültürleri bünyesinde barındıran ilçemiz. İstanbul’un özeti, İstanbul da Türkiye’nin özeti. 1924’lerde mübadeleyle Balkan göçleriyle kurulan Bağcılarımızda daha sonra Anadolu’muzun dört bir tarafından dostlarımız, hemşerilerimiz gelmişler ve yerleşmişler. Tüm hemşerilerimizle birlikte güzel bir dostluk ve kültür köprüsü kurduk” dedi.

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Her yörenin kendine özgü kültürünü Bağcılar’da yaşatmak istediklerine dikkat çeken Başkan Çağırıcı, “Bunlardan bir tanesi olan kaz festivali kültürünü Bağcılarımızdaki Aşık Şenlik Kültür Derneği ile birlikte yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN AYNASI

Bu tür festivallerin gelecek nesil için önemli olduğunu vurgulayan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise, “Bağcılar’ın geneline baktığımız zaman da Türkiye’nin bütün coğrafyalarından gelmiş hemşerilerimiz mevcut. İlçemiz Türkiye’nin bir aynası gibi” dedi.

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