​Türkiye’nin neleri göze alabileceğini gösterdik ​

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin yazılı açıklamada yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin tüm soydaş ve kardeşlerinin hak ve hukukunu savunma noktasında neleri göze alabileceğini son dönemde gösterdiğini vurguladı.
- Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Toplantıda Suriye meselesi, Libya krizi, Yemen savaşı, Dağlık Karabağ sorunu ve Doğu Türkistan’da yaşananların küresel güç mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği kaydedilmiştir.
Türkiye’nin hiçbir zulme sessiz kalmadığı; tüm soydaş ve kardeşlerinin hak ve hukukunu savunma noktasında neleri göze alabileceğini son dönemde Suriye’de, Libya’da, Kıbrıs’ta ve Dağlık Karabağ’da attığı adımlarla gösterdiği; Uygur Türklerinin sıkıntılarının giderilmesi için de çalıştığı belirtilen toplantıda, Türkiye’nin dış politika konularında soğukkanlı, basiretli ve samimi bir duruşla sorunları çözme çabalarına devam etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.”
- Külliye’deki toplantıya, Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.