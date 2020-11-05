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ANKARA

​Türkiye’nin neleri göze alabileceğini gösterdik ​

Türkiye’nin neleri göze alabileceğini gösterdik

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye’nin son dönemde Suriye, Libya, Kıbrıs ve Karabağ’da attığı adımlarla, soydaş ve kardeşlerinin haklarını savunmak için neleri göze alabileceğini gösterdiği vurgulandı.

Fazıl Şahan Yeni Şafak
Toplantıda Suriye meselesi, Libya krizi, Yemen savaşı, Dağlık Karabağ sorunu ve Doğu Türkistan’da yaşananların küresel güç mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği kaydedildi.
Toplantıda Suriye meselesi, Libya krizi, Yemen savaşı, Dağlık Karabağ sorunu ve Doğu Türkistan’da yaşananların küresel güç mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin yazılı açıklamada yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin tüm soydaş ve kardeşlerinin hak ve hukukunu savunma noktasında neleri göze alabileceğini son dönemde gösterdiğini vurguladı.

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  • Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Toplantıda Suriye meselesi, Libya krizi, Yemen savaşı, Dağlık Karabağ sorunu ve Doğu Türkistan’da yaşananların küresel güç mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği kaydedilmiştir.

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Türkiye’nin hiçbir zulme sessiz kalmadığı; tüm soydaş ve kardeşlerinin hak ve hukukunu savunma noktasında neleri göze alabileceğini son dönemde Suriye’de, Libya’da, Kıbrıs’ta ve Dağlık Karabağ’da attığı adımlarla gösterdiği; Uygur Türklerinin sıkıntılarının giderilmesi için de çalıştığı belirtilen toplantıda, Türkiye’nin dış politika konularında soğukkanlı, basiretli ve samimi bir duruşla sorunları çözme çabalarına devam etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.”

  • Külliye’deki toplantıya, Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
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