Türkiye’nin siber gücü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye’ye yönelik siber saldırıları anlık tespit ederek engelliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat’ta resmen açılışı yapılacak BTK USOM’da 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor. Bunlar, Türkiye’deki resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) ile koordineli çalışıyor. Türkiye genelindeki internet altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar burada anlık belirlenerek bertaraf ediliyor.

PAZARTESİ AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, siber saldırıların son yıllarda daha da önem kazandığını, Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik konumun da etkisiyle siber güvenliğinin sağlanmasının vazgeçilmez hale geldiğini söyledi. Sayan, Türkiye’nin siber tehditleri en az seviyede hissetmesi için USOM’un kurulduğuna dikkati çekerek, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle USOM’un resmi açılışını 10 Şubat’ta yapacağız” dedi.

YERLİ VE MİLLİ YAZILIM

Sayan, şöyle konuştu: “Tamamen milli ve yerli imkanlarla oluşturduğumuz yazılımlarla ülkemizi siber tehditlere karşı ‘Ben de ülke savunmasında varım’ diyen arkadaşlarımızla 7/24 koruyoruz. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında 1200’ü aşkın siber timimiz var. Siber tehditlerin savuşturulduğu bu merkezde ise 150 kişilik uzman ekip operasyonu yönetiyor. Bu ekipler, Türkiye’deki resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki SOME’lerle koordineli çalışıyor. Bu ekiplerde 4 bine yakın kişi SOME İletişim Platformumuza kayıtlı durumda bulunuyor.”

Sayan, yerli olarak üretilen Avcı, Azad ve Kasırga gibi programları kullanarak ülkenin bilişim altyapısını zafiyete uğratacak tehditlere karşı USOM’un sürekli tarama yaptığını söyledi.

150 bin saldırı

Türkiye’ye yönelik geçen yıl 150 bin siber saldırı gerçekleştirildiği bilgisini veren Sayan, “Bu bir önceki yılın tam iki katı” ifadesini kullandı. Siber saldırılara karşı savunmanın operatörlerin de desteğiyle yapıldığını belirten Sayan, bu mücadelenin “vatan savunması” bilinciyle yürütüldüğünü kaydetti. Sayan, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone Türkiye’nin özellikle hizmet engelleme saldırılarına karşı kapasitelerinin artırılmasını sağladıklarına dikkati çekerek, çalışmaların çok paydaşlı bir biçimde koordinasyon içinde yürütüldüğünü bildirdi.