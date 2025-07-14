Türkiye’nin yeniden dirilişi

Irak Özel Temsilcisi ve Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu açıklama yaptı.
Irak Özel Temsilcisi ve Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 15 Temmuz’un milletin kaderini yeniden yazdığı bir diriliş gecesi olduğunu vurgulayan Eroğlu, “15 Temmuz, ülkemizin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biridir” ifadelerini kullandı.
Irak Özel Temsilcisi ve Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MİLLET CANI PAHASINA DİRENDİ
MİLLET CANI PAHASINA DİRENDİ
O karanlık gecede, milletin topyekûn direnişle tarih yazdığını belirten Eroğlu, “O gece, Aziz Milletimiz, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla yıllar boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz gecesi adeta Türk Milletinin yeniden dirilişidir” dedi. 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimi karşısında milletin canı pahasına direndiğini belirten Eroğlu, “
Üzerinde hür bir şekilde nefes aldığımız, yaşadığımız, hayatımızı sürdürdüğümüz bu topraklar bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar, aynı zamanda dünyanın en büyük şehitliğidir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerinin fedakârlıkları sayesinde dimdik ayaktadır”
ifadelerini kullandı.
UNUTULMAYACAK, UNUTTURULMAYACAK
UNUTULMAYACAK, UNUTTURULMAYACAK
Mesajında FETÖ’nün ihanetine de dikkat çeken Eroğlu, “Anadolu’nun fedakâr, cefakâr insanlarının temiz, masumane ve dini duygularını istismar eden bu alçak ve hain örgüt en büyük ihaneti yapmıştır” dedi.
O dönem Orman ve Su İşleri Bakanı olduğunu hatırlatan Eroğlu, yaşadığı anıları aktararak şunları kaydetti:
“15 Temmuz ihanetini ve aziz milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynunun borcudur.”
AYNI İNANÇLA YOLA DEVAM
AYNI İNANÇLA YOLA DEVAM
15 Temmuz gecesi birlik ruhunun altını çizen Eroğlu, “
O karanlık gecede okunan ezanlar ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse, inşallah bundan sonra da aynı inançla aynı heyecanla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz”
dedi.
Eroğlu,
“Hain darbe teşebbüsünde şehadet şerbeti içen 252 kahraman şehidimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren başta bütün vatandaşlarımız olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerlerine, Emniyet Teşkilatımızın kahraman polislerine de şükranlarımı arz ediyorum. Yüce Rabbimiz böyle acıları Aziz Milletimize yaşatmasın. Şanlı Bayrağımız, bu topraklarda ve mavi vatanımızda ilelebet dalgalanacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz kutlu olsun.”
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