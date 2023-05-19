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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'yi fethetti

Şile Belediyesi, yerli ve milli otomobil Togg'u filosuna katmanın gururunu yaşıyor. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Togg'un direksiyonuna geçerek, şehir turuna çıktı ve vatandaşlarla birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadı.

17:14 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'yi fethetti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'yi fethetti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'de vatandaşları kendine hayran bıraktı.


Başkan Ocaklı: Kullanırken büyük gurur duyuyoruz

 Başkan Ocaklı, "Yerli ve Milli Otomobilimiz Togg memleketimize, belediyemize, Şile'mize hayırlı olsun. Bu araç sizin aracınız, gururluyuz ve milli değerlerimize sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Böylesine güzel eserleri milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

 

Togg’a ilgi büyük

 Şile Belediyesi'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u filosuna katması, ilçenin gururu haline geldi. Togg'a ilgi yoğun olurken aracı yakından görmek isteyen ve deneyimlemek vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle gençlerin ve çocukların gösterdikleri ilgi fotoğraflara da yansıdı.


#Togg
#Şile
#İstanbul
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