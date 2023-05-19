Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'yi fethetti.

Başkan Ocaklı, "Yerli ve Milli Otomobilimiz Togg memleketimize, belediyemize, Şile'mize hayırlı olsun. Bu araç sizin aracınız, gururluyuz ve milli değerlerimize sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Böylesine güzel eserleri milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.