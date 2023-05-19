Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'yi fethetti.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'de vatandaşları kendine hayran bıraktı.
Başkan Ocaklı: Kullanırken büyük gurur duyuyoruz
Başkan Ocaklı, "Yerli ve Milli Otomobilimiz Togg memleketimize, belediyemize, Şile'mize hayırlı olsun. Bu araç sizin aracınız, gururluyuz ve milli değerlerimize sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Böylesine güzel eserleri milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Togg’a ilgi büyük
Şile Belediyesi'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u filosuna katması, ilçenin gururu haline geldi. Togg'a ilgi yoğun olurken aracı yakından görmek isteyen ve deneyimlemek vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle gençlerin ve çocukların gösterdikleri ilgi fotoğraflara da yansıdı.