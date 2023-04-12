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Türkiye'ye çağ atlatacak: Dev proje ile 14 saatlik yol 3 buçuk saate düşecek

Türkiye'de birçok dev proje hayata geçiyor. Bunların bir kısmı tamamlanarak faaliyete girerken, bir kısmında ise çalışmalar sürüyor. Ankara-İzmir Hattı'nda da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu proje tamamlandığında İzmir ile Ankara arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresi 3 buçuk saate kadar düşeceğini söyledi.

10:24 . 12/04/2023 Çarşamba
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14 saatlik yol 3 buçuk saate düşecek

14 saatlik yol 3 buçuk saate düşecek

Türkiye son yıllarda ulaşım alanında dev projeleri bir bir hayata geçiriyor. Açılışına saatler kalan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'ye çağ atlatacak demiryolu projeleri hakkına önemli bilgiler verdi.

ANKARA'YA ÇAĞ ATLATACAK PROJE

Bakanlık olarak 2003'ten bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, demir yollarında da Ankara'ya çağ atlatarak, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldıklarını anımsattı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'da çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettiklerini kaydederek, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı yapım çalışmalarında da sona geldik. Açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz." diye konuştu.

BUGÜN AÇILACAK

AKM-Gar-Kızılay Metrosu'na ilişkin Türkiye'ye adanmış bu yolculuğu, 14 Mayıs sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye sevdasıyla sürdüreceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bugün 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak açılışa tüm Ankaralıları beklediklerini ifade etti.



#Adil Karaismailoğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Ankara
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