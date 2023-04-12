Türkiye'ye çağ atlatacak: Dev proje ile 14 saatlik yol 3 buçuk saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da otelde düzenlenen 'Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Coğrafi avantajlarımızın farkında olarak 20 yıldır köy köy, kasaba kasaba, il il, bölge bölge çalıştık; ülkemizin her bir köşesini birbirine bağladık. Bununla da yetinmedik, dünyayı Türkiye'ye bağladık. Devlet aklı ile planladık. Ortak akıl ile istişare ettik. Akıl gücü ile inşa ettik ve dev eserlerimizi milletimizin hizmetine gururla sunduk." dedi.