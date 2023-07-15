Türkiye’ye diz çöktüremediler

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, FETÖ Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirmek istediği hain darbe kalkışması karşısında, Türk milletinin; devletine, ülkesine, egemenliği ve istikbaline sahip çıkarak hain darbecilere ve işbirlikçilerine unutamayacakları bir ders verdiğini söyledi. Ağır silahlarla masum ve sivil insanların hedef alındığını dile getiren Gültak, “Hain emellerine ulaşacağını sanan zavallı, hain FETÖ mensupları, o gün Cumhuriyetimizin temel değerlerine, milli irademize, birliğimize ve kardeş-liğimize karşı giriştikleri hain saldırı ile ülkemize diz çöktürmeyi hedeflemiştir” diye konuştu.

MİLYONLAR SOKAKLARA AKIN ETTİ

Tarihi gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanında demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık için vatandaşların meydanlara akın ettiğini hatırlatan Başkan Gültak, “Meydanlara inen kahramanlarımız, hain darbecilere ve destekçilerine hiç ummadıkları bir yanıt vermiştir” dedi. Gültak, “Milletimizin büyük azim ve kararlılığıyla 15 Temmuz 2016 gecesinde Kurtuluş Savaşı’mızın da özü olan ‘Çanakkale Ruhu’ yeniden canlanmış ve Türk Milleti yeni bir kahramanlık hikâyesi, yeni bir destan daha yazıp insanlık tarihine hediye etmiştir” ifadelerini kullandı.

İŞGAL TEŞEBBÜSÜ PÜSKÜRTÜLDÜ

Türk milletinin gösterdiği direnişle hem darbe girişimini püskürttüğünü hem de ülkeyi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü engellediğini vurgulayan Mustafa Gültak, “Aziz Türk Milleti, ne FETÖ, ne PKK destekçileri ne de içerideki veya dışarıdaki uzantılarına asla pabuç bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır” şeklinde konuştu. Çanakkale Ruhu ile darbecilere karşı yekvücut olup direnişe geçen; vatanı, özgürlüğü, demokrasi ve istikbali için çekinmeden canlarını veren şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Gültak, “Gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin gücü ve iradesinin üstünde bir irade veya güç olmamıştır, bilinmelidir ki bundan sonra da olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti asla bölünmeyecek

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Devletimize, Cumhuriyetimize, Demokrasimize ve aziz milletimizin yüce iradesine karşı hain FETÖ terör örgütü ve yandaşları tarafından gerçekleşen kalkışma girişimini lanetliyorum. Türk Milleti yenilmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti asla bölünmeyecek, yıkılmayacak ve ilelebet yaşayacaktır. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; ‘15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüzü’ kutluyor, bu büyük ve tarihi destanı el birliğiyle yazan, tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden 7’den 70’e aziz, fedakâr ve cefakâr milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı arz ediyorum.”



