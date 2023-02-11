Türkiye’ye dua: İslam ülkelerinde gıyabi cenaze namazları kılınarak yardım toplandı

İslam ülkelerinde ve dünyanın dört bir köşesindeki camilerde cuma namazı için bir araya gelen Müslümanlar, asrın felaketi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için dua etti. Namazdan çıkan cemaat, afetzedeler için bağış toplandı. Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı. Başta Mekke ve Medine olmak üzere Filistin'de Mescid-i Aksa, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Ürdün, Irak, Mısır, Endonezya, Pakistan, Malezya, İran, Azerbaycan, Japonya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve diğer birçok ülkede eller semaya depremzedeler için açıldı.

“Allah kardeşine yardım edenin yardımcısıdır”

Başta Müslümanların kıblesi Mekke'de Kâbe olmak üzere bütün Suudi Arabistan camilerinde Türkiye ve Suriyeli depremzedeler için dualar edildi. “Allah kardeşine yardım eden kulunun yardımcısıdır” hadisi dile getirilerek Suudi halkına yardım yapmaları için çağrılar yapıldı. Medine’de bulunan (Mescid-i Nebevi) Peygamber Mescidi’nde de dualar Türkiye ve Suriye depremzedeleri içindi. Yine, BAE, Katar, Kuveyt ve Umman'daki camilerde de namaz sonrası bağış çağrıları yapıldı.

Endonezya

Asya'da Türkiye için dualar

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Baitul Mukarram Camii’nde, Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi. Japonya’daki Tokyo Camii’nde, Türkiye’de meydana gelen depremlerden etkilenen felaketzedeler için Kur’an-ı Kerim ve dua okunarak, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki İstiklal Büyük Camii’nde toplanan Müslümanlar afetzedeler için dua etti. Pakistan'ın Karaçi şehrinde sokaklara kadar taşan cemaat Türkiye ve Suriye için dua etti. Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Baitul Mukarram Camii’nde, Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi.

Pakistan

Azerbaycan'dan Batı Trakya'ya

Azerbaycan'daki birçok camide gıyabi cenaze namazları kılındı ve dua edildi. Dualarda ayrıca Türkiye'nin deprem nedeniyle yaşadığı sıkıntıları tez zamanda atlatması temenni edildi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Azamiye bölgesindeki Assaf Camii’ne gelen cemaat, cuma namazının ardından Türkiye ve Suriye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti. Batı Trakyalı soydaşlar, İskeçe'deki Çınar Camii'nde bir araya gelerek depremde hayatını kaybedenler için saf tuttu. Çok sayıda soydaşın katıldığı gıyabi cenaze namazını İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa kıldırdı. Ana vatan Türkiye'de deprem nedeniyle yaşanan üzüntüyü paylaştıklarını belirten Trampa, kampanyalara destek olmak isteyen soydaşları gerek duyulan malzemeler konusunda bilgilendirdi.

Mescid-i Aksa'da eller semaya kalktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa’da da Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Gazze ve Batı Şeria'daki camilerde de Filistinliler, Türkiye için ellerini semaya kaldırdılar.

Almanya'da 900 camide Kur'an okundu

Almanya'daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Almanya genelinde 900'den fazla caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Köln'deki genel merkezi ve camilerdeki cuma namazı sonrası deprem bölgesindekiler için maddi yardım da toplandı. Kosova’daki 900 camide de cuma namazında hayatını kaybedenler için dualar okundu, namaz sonrası bağış yapıldı.



