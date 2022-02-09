Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı dört kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, Hudut Kartalları'nın Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan dört kişiyi yakaladığı ifade edildi.
Açıklamada, yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/zCvesBoOJL
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/zCvesBoOJL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2022