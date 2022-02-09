Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı dört kişi yakalandı

Çamura bulanan Haliç balıkçıları tedirgin etti: Kanalizasyon suları buraya akıyor

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Haliç'te suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Sahildeki balıkçılar iki gündür suyun çamurlu olduğunu ve kanalizasyon sularının da Haliç'e aktığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.



Eskiden Haliç'in suyunun berrak olduğunu anlatan balıkçı, 'Şu anda hiçbir balık yok. Eskiden çinekop, lüfer, istavrit, izmarit her şey çıkıyordu.' dedi.

