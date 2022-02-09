Gündem Türkiyeye girmeye çalışan biri PKKlı dört kişi yakalandı
ANKARA

Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı dört kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu dört kişinin yakalandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeye girmeye çalışan biri PKKlı dört kişi yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı dört kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, Hudut Kartalları'nın Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan dört kişiyi yakaladığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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