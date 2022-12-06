Gündem Türkiyeye girmeye çalışan PKKlı terörist Suriye sınırında yakalandı
ŞANLIURFA

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeye girmeye çalışan PKKlı terörist Suriye sınırında yakalandı
Foto/Arşiv

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.

''Silindir Operasyonu'' kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ü gözaltına alındı
OYNAT 00:22
''Silindir Operasyonu'' kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ü gözaltına alındı
Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan “Silindir Operasyonu” kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ü yakalandı.

'Kardeş Yumruğu'nda hedefler tam isabetle vuruldu
FOTOĞRAF 28
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Kardeş Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Pirekeşkül Tatbikat Alanına geldi.hedefler tam isabetle vuruldu
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Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanovun eşlik ettiği Bakan Akar tatbikat alanına gelişinde tören mangasını selamladı.
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Tatbikata ilişkin brifing alan bakanlar Akar ve Hasanov beraberindeki komutanlarla seyir yerine geçti.
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Tatbikat için özel hazırlanan ve üzerinde Kardeş Yumruğu yazılı şapkaları takan Akar ve Hasanov, tatbikata katılan birliklerin komutanları ile video konferansla görüştü.
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Görüşmenin sonunda iki bakanın başarı dilekleri ile tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü bölümü başladı.
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Topçu bataryalarından hedeflere baskı atışıSoğuk ve karlı havada düzenlenen faaliyetler kapsamında ilk olarak topçu bataryalarının, belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi. T-72 ve T- 90 tanklarının hedeflerini imha etmesinden sonra ikinci defa topçu bataryaları ile baskı atışları yapıldı ve zırhlı birlik taarruzlarına geçildi.
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Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetlerinin de uygulandığı Kardeş Yumruğu Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı, hava kuvvetleri unsularının yakın hava desteğindeki komandoların senaryo kapsamında belirlenen hedeflerin tek tek ele geçirmesiyle tamamlandı.
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Faaliyet sonu değerlendirme toplantısıBaşarılı personele ödül veren bakanlar Akar ve Hasanov daha sonra video konferans yöntemiyle tatbikata katılan birliklere hitap etti.
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Zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla düzenlenen tatbikata katılan birlikleri tebrik eden Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin katılımıyla faaliyet sonu değerlendirme toplantısına katıldı.
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20 Kasımda başlayan Kardeş Yumruğu Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatıyla, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlandı. Tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden personelin yanı sıra tanklar, topçu bataryaları, uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları da görev aldı.
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Kardeş Yumruğunda hedefler tam isabetle vuruldu
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'Kardeş Yumruğu'nda hedefler tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesinin takip ettiği "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde hedefler tam isabetle vuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi

Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu
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Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu
TOGGa yoğun ilgi

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İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

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Dosta güç düşmana korku verdiniz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan askerlere seslendi.

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Hedefler tam isabetle vuruldu.

​Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına tepki: Barış istemiyorlarsa biz de gereğini yaparız.

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"İlk defa gördüm doğal olmadığı çok açık."
TTZA Kobra ve Ejder Yalçın performanslarıyla göz kamaştırdı
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TTZA Kobra ve Ejder Yalçın performanslarıyla göz kamaştırdı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 94 personele TTZA Kobra ve Ejder Yalçın aracı sürücü eğitimi kursu verildi. Dosta güven düşmana korku salan TTZA Kobra ve Ejder Yalçın araçları performanslarıyla göz doldurdu.
Uluslararası Af Örgütü Kanada: Çin destekli siber saldırıya uğradık
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Uluslararası Af Örgütü Kanada: Çin destekli siber saldırıya uğradık

Uluslararası Af Örgütü'nün Kanada şubesinden yapılan açıklamada, siber saldırıların ilkinin 5 Ekim'de tespit edildiği belirtildi. Adli soruşturmacıların ve siber güvenlik uzmanlarının olayı araştırmaya başladığı ifade edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle kurumun faaliyetlerinin yaklaşık 3 haftadır sekteye uğradığı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Ketty Nivyabandi, sistemlerindeki aramalara bakıldığında bu saldırının özellikle sadece Çin ve Hong Kong ile bağlantılı olduğunu ve önde gelen birkaç Çinli aktivisti de hedef aldığını belirtti.
Bakan Akar: Türkiye ve Azerbaycan'a tehdit nereden gelirse tek yumruk oluruz
Gündem

Bakan Akar: Türkiye ve Azerbaycan'a tehdit nereden gelirse tek yumruk oluruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesi ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’nde’ takip etti. Açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit veya provokasyonun, nereden ve kimden gelirse gelsin her iki ülkeye yönelik olduğunu kabul edeceklerini belirterek, "Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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