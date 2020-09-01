Türkiye'ye ​müdahale hakkı doğdu: Yunanistan gayri askeri statüde bulunan adalara asker taşıyor

Kameralar önünde asker sevkiyatı yapan Yunanistan’ın Rodos’a da asker sevk ettiği iddia ediliyor.

Yunanistan, Akdeniz ve Ege’de tahriklerine devam ediyor. Uluslararası anlaşmalara göre “gayri askeri statüde” bulunan Türkiye’nin 2 kilometre ötesindejki Meis adasına kameralar önünde asker sevkiyatı yapan Yunanistan’ın Rodos’a da asker sevk ettiği iddia ediliyor. Sevkiyatın yine Meis adasına yapılan sevkiyat gibi sivil gemilerle yaptığı öne sürülüyor.

Fotoğraf: Arşiv

DÜNYA Meis’e asker çıkardılar: Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor

KORSANLIĞA SAVUNMA

Yunanistan silahsız asker bile bulundurma yetkisi olmadığı adalara yaptığı sevkiyatları ‘egemenliğimiz tehdit ediliyor’ diye savundu. Yunan basınına göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri “Tehdit edilen bölgeler silahtan arındırılamaz. BM tüzüğünün 51. maddesine göre yasal savunma hakkımız var” iddialarında bulundu. Uzmanlara göre Yunanistan’ın kameralar önündeki korsan asker sevkiyatı Türkiye’ye siyasi, hukuki ve askeri müdahale hakkı veriyor.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl soru Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?' ifadelerin kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TARTIŞMAYA AÇILIR

Marmara Üniversitesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, “Adaların devrinde temel şart gayriaskeri statüde bulundurulmalarıdır. Yunanistan 1960’lı yıllardan itibaren on iki ada dediğimiz Güney Ede adaları, Boğazönü Saruhan adalarından 16 tanesinde askeri yığınak yaptı. Dolayısıyla yapılan bu eylemler temel antlaşmalarının açık ihlalleridir. Bu şart ihlal ediliyorsa bu antlaşmanın geçerliliğini tartışmaya açar. Türkiye askeri alanda gerekenleri yapıyor, hukuki anlamda yapılması gereken statünün tartışmaya açılmasıdır. Deniz hava üssü kurulması sözleşmeyi ortadan kaldırmıştır. Uluslararası platformdan tartışmaya açılmalıdır” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Silahsızlandırma statüsünün bile yeterli olmadığına, gayriaskeri statünün çok geniş kapsamda yer aldığına dikkat çeken Kuran, “Hiçbir askeri varlığı bulunduramaz. İnsanlı veya insansız hava araçları bu adalar üzerinde uçamaz. Adanın nüfusuna göre kamu gücü için polis bulundurabilir. Türkiye bu askeri sevkiyatın kendi bağımsızlığına karşı bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorsa ki bu bir tehdit haline geldi. Türkiye, Anadolu’ya göz mesafesindeki deniz, hava üssü bulunan adalarda kendi ülkesel bütünlüğüne, ülke güvenliğine karşı açık bir tehdit görüyor. Siyasi ve diplomatik girişimler sonuçsuz kalırsa BM şartının 51. maddesinin meşru savunma hakkına dayanarak gerekli askeri önlemleri alabilir. Adalarda tek tek bulunan hava, deniz ve kara askeri unsurlarını etkisiz hale getirir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Yunanistan adaları savaşa hazırlıyor: Türkiye bu tehdide artık kayıtsız kalamaz

DEVİR ŞARTI KALKTI

Bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan eski Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da, Yunanistan’ın Meis adasındaki egemenlik hakkının ortadan kalktığını söyledi. Yaycı şunları kaydetti: “Meis silahsızlandırılmış bölge değil, gayri askeri statüde bir bölgedir. İkisi arasında çok ciddi bir fark vardır. Silahsızlandırılmış statüde asker getirebilirsiniz. Gemiler liman ziyaretine gelebilirler, uçaklar üzerinden uçabilirler. Ama gayriaskeri statüde bunların hiçbiri yapılamaz. Meis gayriaskeri statüdedir. Dolayısıyla gayri askeri statünün ihlali söz konusu. Oraları silahlandırırsanız egemenlik devir şartı ortadan kalkmış olur. Lozan ve Paris antlaşmalarına göre bir müfreze asker bulundurabilir. Orada asayişi sağlamak için jandarma kuvvetleri şeklinde bulunabilir. Dolayısıyla gayri askeri statü konusu çok önemlidir. Türkiye’nin elindeki en kuvvetli hukuki gerekçedir.”

OYNAT 00:00 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Meis üzerinden MEB tahriki

Bölge haritası

Meis tahriki bununla da sınırlı kalmadı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rum Kesimi ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için münhasır ekonomik bölge anlaşması (MEB) yapacaklarını duyurdu. Uzmanlara göre, Yunanistan ile GKRY kıyıları birbirini gören sınırlara sahip olmadığı için böyle bir anlaşma hukuken geçersiz. Ancak Yunanistan’ın Meis adası üzerinden bir sınırlama anlaşması yapabileceği iddia ediliyor. Bu formülün de hukuken mümkün olmadığı ifade ediliyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?

Tehlikeli imza!

Bölgede gerilimi arttıracak adımlar atan Yunanistan ise silahlandırmasını hızla sürdürüyor. Acil silah alımı ve modernizasyon için 10 milyar avro bütçe ayıran Yunanistan, bu kapsamda ilk imzaları Fransa ile 10 Eylül’de atacak. İki ülke 12 Rafale savaş uçağı ve 2 adet savaş gemisi alımını sözleşmeye bağlayacak. Ayrıca bazı füze ve silahı sistemleri de anlaşmaya dahil edilecek.