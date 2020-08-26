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Dünya Yunanistan Erdoğan 2016dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı
AVRUPA

Yunanistan: Erdoğan 2016'dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı

Doğu Akdeniz'de adalar üzerinden etki alanını genişletmeye çalışan Yunanistan, Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin siyasi ve askeri desteğini arıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, parlamentoda yaptığı açıklamada, "Yunanistan, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının garantörüdür" diye konuştu. Yunanistan eski Başbakanı Çipras ise, "Uluslararası toplumun desteğinden yararlanan, giderek daha saldırgan olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Erdoğan 2016’dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan'da hükümet ile muhalefet arasında Doğu Akdeniz tartışmaları alevlendi.
Yunanistan'da hükümet ile muhalefet arasında Doğu Akdeniz tartışmaları alevlendi.

Meis adası üzerinden Doğu Akdeniz'de Türkiye ile hukuksuz bir egemenlik mücadelesine girişen Yunanistan hükümeti, Avrupa Birliği'nden askeri ve siyasi destek talep ediyor.

Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasının bugün Yunanistan parlamentosunda onaylanması bekleniyor. Bu nedenle ülkedeki gündem Doğu Akdeniz ve Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN DESTEK İSTİYORLAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı açıklamada "Yunanistan, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının garantörüdür" diye konuştu.

"ERDOĞAN MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMİYOR"

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras ise, "Uluslararası toplumun desteğinden yararlanan, giderek daha saldırgan olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Erdoğan 2016’dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı" diye konuştu.

Yunanistan adaları savaşa hazırlıyor: Türkiye bu tehdide artık kayıtsız kalamaz
DÜNYA
Yunanistan adaları savaşa hazırlıyor: Türkiye bu tehdide artık kayıtsız kalamaz

TÜRKİYE'DEN SERT UYARI

Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgelerde tansiyonu yükselten provokasyonlara imza atan Yunanistan hükümetine Ankara'dan çok sert uyarılar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan’ı Türk donanmasının önüne atanlar yarın ortada gözükmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Gözler Girit’te: Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor
DÜNYA
Gözler Girit’te: Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor

ALMANYA: TEK KIVILCIM FELAKETE YOL AÇABİLİR

  • Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
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Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..
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