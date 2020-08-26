Yunanistan: Erdoğan 2016'dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı

Meis adası üzerinden Doğu Akdeniz'de Türkiye ile hukuksuz bir egemenlik mücadelesine girişen Yunanistan hükümeti, Avrupa Birliği'nden askeri ve siyasi destek talep ediyor.

Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasının bugün Yunanistan parlamentosunda onaylanması bekleniyor. Bu nedenle ülkedeki gündem Doğu Akdeniz ve Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN DESTEK İSTİYORLAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı açıklamada "Yunanistan, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının garantörüdür" diye konuştu.

"ERDOĞAN MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMİYOR"

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras ise, "Uluslararası toplumun desteğinden yararlanan, giderek daha saldırgan olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Erdoğan 2016’dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı" diye konuştu.

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TÜRKİYE'DEN SERT UYARI

Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgelerde tansiyonu yükselten provokasyonlara imza atan Yunanistan hükümetine Ankara'dan çok sert uyarılar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan’ı Türk donanmasının önüne atanlar yarın ortada gözükmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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ALMANYA: TEK KIVILCIM FELAKETE YOL AÇABİLİR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.