Türkiye'yi Sarsan 'Yenidoğan çetesi' davasında duruşma başladı: 1399 Sayfalık İddianame

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 30’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı. Duruşma kimlik yoklamasıyla saat 10.15 sıralarında başladı.

Sanıklar, yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine usulsüz sevk ederek haksız kazanç sağlamak ve bazı bebek ölümlerinde ihmali davranışlarda bulunmakla suçlanıyor. İddianamede, sanıklar hakkında "örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" gibi suçlamalar yer alıyor.