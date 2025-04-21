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Türkiye'yi Sarsan 'Yenidoğan çetesi' davasında duruşma başladı: 1399 Sayfalık İddianame

Türkiye'yi Sarsan 'Yenidoğan çetesi' davasında duruşma başladı: 1399 Sayfalık İddianame

11:4221/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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'Yenidoğan çetesi' davasında duruşmanın görülmesine başlandı
'Yenidoğan çetesi' davasında duruşmanın görülmesine başlandı

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 30’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın duruşması görülmeye başladı.

30’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davanın duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı. Duruşma kimlik yoklamasıyla saat 10.15 sıralarında başladı.


Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 30’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı. Duruşma kimlik yoklamasıyla saat 10.15 sıralarında başladı.


YAŞANANLARIN KRONOLOJİSİ


Ekim 2024:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakkında 1.399 sayfalık iddianame hazırladı.
18 Kasım 2024:
Davanın ilk duruşması başladı. Sanıklar arasında doktorlar, hemşireler, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları bulunuyor.
4 Aralık 2024:
Duruşmada mahkeme, 10 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi.
5 Aralık 2024:
Mahkeme, 7 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Ocak 2025: Sanıklardan doktor İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

SUÇLAMALAR NE?


Sanıklar, yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine usulsüz sevk ederek haksız kazanç sağlamak ve bazı bebek ölümlerinde ihmali davranışlarda bulunmakla suçlanıyor. İddianamede, sanıklar hakkında "örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" gibi suçlamalar yer alıyor.



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