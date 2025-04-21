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Sokak köpeklerinin saldırdığı anne kızı çevredekiler kurtardı

Sokak köpeklerinin saldırdığı anne kızı çevredekiler kurtardı

11:2821/04/2025, Pazartesi
DHA
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Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırdığı anne ve kızını, çevredekiler kurtardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Çamlıca Mahallesinde yolda yürüyen isimleri öğrenilemeyen anne ile 10 yaşındaki kızına bir anda başıboş 6 köpek saldırdı. Paniğe kapılan anne, kızını koruyarak kaçmaya çalışırken, bu sırada çevredekiler taş atarak köpeklerin uzaklaşmasını sağladı.


Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



#gaziantep
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