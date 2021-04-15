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Gündem Türkiyeyi SİHA konusunda uyaran Rusyaya net mesaj İsterseniz size de satarız
POLİTİKA

Türkiye'yi SİHA konusunda uyaran Rusya'ya net mesaj: İsterseniz size de satarız

Savunma sanayide yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar tüm dünyaya parmak ısırtıyor. Suriye, Libya ve Karabağ'daki çatışmalardaki başarılarda büyük rol oynayan SİHA'lar şimdi de Ukrayna'nın Rus savunma sistemlerini devre dışı bırakacak. Bu durumdan rahatsız olan ve Ukrayna'ya SİHA sattığı için Türkiye'yi suçlayan Rusya'ya Ankara'dan net cevap geldi. Diplomatik kaynaklar “Rusya da SİHA almak isterse onlara da satarız” dedi.

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Türkiyeyi SİHA konusunda uyaran Rusyaya net mesaj: İsterseniz size de satarız
Bayraktar TB2

Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerindeki başarısı birçok ülkenin ilgisini çeken ve ‘denge değiştirici’ bir unsur olarak öne çıkan Bayraktar TB2 SİHA, tüm dünyanın hem istediği, hem de çekindiği bir sistem hâline geldi. Son olarak Moskova, Ukrayna’ya satılan SİHA’lara ilişkin çekincelerini dile getirmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna’yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

  • Türkiye Gazetesi'nden Selçuk Böke'nin haberine göre; Rus Bakanın sözlerinin ardından Ankara’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Üst düzey diplomatik kaynaklar “Rusya da SİHA almak isterse onlara da satarız” diye konuştu.

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"Oturup konuşup anlaşırız"

Yerli ve millî savunma sanayii ürünlerini almak isteyen ülke ya da özel şirket ayrımı yapmadıklarını belirten kaynaklar “Oturup konuşur, şartlarda anlaşabilirsek satış yaparız. Diğer ülkeler gibi ‘ön şart’ koyan bir ülke değiliz. SİHA’lar Rusya’ya veya başka bir ülkeye karşı değil. Kim satın almak isterse satışı gerçekleştiririz” dedi.

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SİHA'lar Donbass semalarında uçurmuştu

Türkiye’den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı satın alan Ukrayna, son günlerde Rusya ile gerilimin yükselmesinin ardından Bayraktar SİHA’ları Rusya ve Ukrayna arasındaki tartışmalı bölge olan Donbass semalarında uçurmuştu. Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin “Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA’lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti” demişti. Bunun üzerine Moskova ise Türkiye’nin Kiev yönetimine SİHA tedarik etmesini eleştirmişti.


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