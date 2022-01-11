Türkiye'yi yasa boğdu: Tıp öğrencisi Enes Kara çektiği videodan sonra hayatına son verdi

Elazığ'da yaşanan olayda Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7.katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, intiharından önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi.

'KENDİME SADECE 3 SAAT AYIRABİLİYORUM'

Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Şu an cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullandı.

Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etti:

"3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."

ADLİ TIP: ÖLÜMÜ YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI

Enes Kara'nın yaşadığı binanın hemen yanındaki bir apartmanın 7. katından atladığı ve bu sırada olay yerinden geçmekte olan 112 Acil Servis çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi. Cenazesi bu sabah ailesi tarafından Hatay'a götürülen Kara'nın ölüm nedenine ilişkin adli tıp ön raporunda da ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana geldiği aktarıldı.

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Enes Kara için arkadaşları anma töreni düzenledi.

ARKADAŞLARINA 'TIP OKUMAYI SEVMİYORUM' DEDİ

Genç tıp öğrencisinin ayrıca özellikle son 1 ayda içine kapanık olduğu ve arkadaşlarına da tıp okumayı sevmediğini söylediği ifade edildi. Kara'nın son 1 ayda birçok dersine de girmediği aktarıldı.

BABA MEHMET KARA: 25 YILDIR CEMAAT İÇERİSİNDEYİM

Kendisinin 25 yıldır cemaat içerisinde olduğunu söyleyen Mehmet Kara şunları söyledi:

"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

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Enes Kara için arkadaşları anma töreni düzenledi.

ARKADAŞLARI ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni de gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen anma törenine katılan arkadaşları, saygı duruşunun ardından fakülte önüne karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Arkadaşları Enes Kara için toplandıklarını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep İlayda Baykendi, “Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek durumu ifade edebilecek tek bir kelime bulmak imkansız. Bugün burada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Enes’in arkadaşları olarak Enes’i anmak için toplandık. Enes sen her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'İN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hepimiz #EnesKara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. #EnesKara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 11, 2022

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