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GAZİANTEP

Yanan hurda otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Yanan hurda otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Ekipler, araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposundaki hurda otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede aracın bagajında erkek cesedi bulundu.

25 YAŞLARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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