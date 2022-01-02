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Yanan otomobilin bagajındaki ceset çıktı

Gaziantep'te yanan otomobilin içinden erkek cesedi çıktı. Cesedin Suriye uyruklu Yasin Elves'e ait olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Yanan otomobilin bagajındaki ceset çıktı
Foto: DHA.

Dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde hurda araçların bulunduğu otoparktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

  • Otoparkta inceleme yapan ekipler, yanan bir otomobilin bagajında erkek cesedi buldu. Morga kaldırılan cesedin, Suriye uyruklu Yasin Elves'e (25) ait olduğu belirlendi. Bagajda yanarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Elves'in uyuşturucu bağımlısı olduğu, hiçbir yakınının ise defin işlemlerini başlatmadığı bildirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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