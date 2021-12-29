Gündem İzmir açıklarında göçmen teknesi battı İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İZMİR

İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında göçmen teknesi battı. 24 düzensiz göçmen kurtarılırken, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
​İzmir açıklarında göçmen teknesi battı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 28 Aralık saat 08.42'de, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla sahile çıktığı ve 2 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu bilgisinin üzerine, olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı.

İKİ GÖÇMENİN CESEDİNE ULAŞILDI

Ekipler, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Hayatını kaybeden 2 düzensiz göçmenin cesetleri, Seferihisar Devlet Hastanesine teslim edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda, kayıp düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

Yunanistan yine ölüme itti: 66 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan yine ölüme itti: 66 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı

Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamerunlu göçmenden ölüme terk eden Yunanistan'a 100 bin avro'luk dava
GÜNDEM
Kamerunlu göçmenden ölüme terk eden Yunanistan'a 100 bin avro'luk dava
Kupada büyük sürpriz:Galatasarayı elediler

Kupada büyük sürpriz:
Galatasaray'ı elediler

​Denizlispor, kalecisinin damga vurduğu maçta kupada turladı.
Yarın başkanla konuşacağım

'Yarın başkanla konuşacağım'

​Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrasında çarpıcı mesajlar.
İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şenerin TVNETte gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi

Gol sevinci <br>dikkat çekti

Gol sevinci
dikkat çekti

​Fenerbahçe altyapısından yetişen futbolcu, G.Saraylıları kızdırdı.

​Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere 'burs-kredi' müjdesi.

​Türkiye'nin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Trabzonspor üst turda

Trabzonspor üst turda

​Bordo mavililer, Boluspor'u Koita'nın golüyle eledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.