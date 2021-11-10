Türkkan ihraç edilmeli

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Bingöl’de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı disipline sevk etmesi ve ihraç sürecinin başlatılması için çağrıda bulundu. Katırcıoğlu, Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin AK Parti’li kadın milletvekilleriyle Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Bu davranışın ne insanlığa ne milletvekilliğine ne de milliyetçilik ilkesine sığdığını ifade eden Katırcıoğlu, “Milliyetçiyiz diyen bu zat, şehitlik makamının ne anlama geldiğinden bihaberdir” dedi. Türkkan’ın yalnızca şehitlere değil aynı zamanda kadınlara da hakaret ettiğini söyleyen Katırcıoğlu, “Hem sözel şiddette bulunmuş hem de daha kötüsü sözel cinsel şiddette bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

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HALA SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de, Lütfü Türkkan’ın, şehidin ağabeyine küfretmesine ilişkin şunları söyledi: “Önce ‘küfür etmedim’ diyor, sonra bütün görüntüler ve sözler ortaya çıkınca bir çekim yapıyor partisinden, partisinin Genel Başkan’ından, milletten özür diliyor ama küfür ettiği kişiye, o kişinin kardeşi olan şehidimize, ailesine ve bacısına özür yok. İYİ Partinin Genel Başkanı ne hikmetse, artık aralarında nasıl bir bağ varsa bu ahlak fukarası çukur adamı savunmaya devam ediyor” dedi.