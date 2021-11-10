Türkkan ve Akşener şehit annesine 'ya sabır' çektirdi Şehit yakınına küfreden İYİ Parti’li Milletvekili Lütfü Türkkan ve ona sahip çıkan Genel Başkan Meral Akşener, Adanalı şehit annesine "ya sabır" çektirdi. Şehit annesi Aliye Kırmızı, "Meral Akşener’de bir anne, onun da evladı varsa o milletvekili olan kişi partisinden çıkarsın ihraç etsin. Biz de bir anneyiz o da bir anne değil mi, bizim ciğerlerimizi yakıyorlar yazık değil mi annelerimiz, yazık değil mi askerlerimize, ben de şehit annesiyim. Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfür ediyorlar, bizlere kimse küfür etmesin biz şehit annesiyiz" dedi.

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