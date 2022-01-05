Gündem "Türkler soykırım yaptı" diyene de İBBde iş verilmiş
İSTANBUL

"Türkler soykırım yaptı" diyene de İBB'de iş verilmiş

İBB’de, terör irtibatlı/iltisaklı kişiler dışında, Türk milletini “soykırımla” suçlayan isimlerin de görevlendirildiği ortaya çıkmaya devam ediyor. İBB İnanç Masası’nda görevli Fatma Yavuz’un, "Bu nasıl bir halk böyle?" diyerek Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçladığı sosyal medya paylaşımı tespit edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Türkler soykırım yaptı diyene de İBBde iş verilmiş
Fatma Yavuz

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) skandallar bitmiyor. Terör örgütleriyle bağlantılı birçok kişinin belediye bünyesinde farklı görevlere getirildikleri tespit edilmişti. Bunun dışında, Türkiye'yi "soykırımla" suçlayanlara da İBB'de iş verildiği ortaya çıktı.

TÜRK MİLLETİNİ HEDEF ALDI

İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz isimli kişinin, sosyal medya hesabından "Bu nasıl bir halk böyle? Bir halkın tarihinde en fazla bir, bilemedik iki soykırım olur, bu kadar acımasızca, periyodik nasıl katledilir insanlar? Anlayamıyorum gerçekten" sözleriyle Türk milletini soykırım yapmakla suçladığı paylaşımı yaptığı belirlendi.

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