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TürkNet siber saldırıya uğradı: Kullanıcıların verileri çalındı

TürkNet siber saldırıya uğradı: Kullanıcıların verileri çalındı

15:1213/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İnternet sağlayıcısı TürkNet siber saldırıya uğradı.
İnternet sağlayıcısı TürkNet siber saldırıya uğradı.

Türkiye’nin internet servis sağlayıcılarından birisi olan TurkNet hakkında kısa süre önce sosyal medyada ve yasadışı forumlarda müşterilerinin verilerinin çalındığına yönelik iddialar gündeme getirilmişti. TurkNet tarafından yapılan resmi açıklamada şirketin siber saldırıya uğradığı ve hassas kullanıcı bilgilerinin ihlal edildiği ifade edildi.

TurkNet tarafından yapılan açıklamada “Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.


11 Mart 2025’te gerçekleştirilen saldırı sonrasında firmaya ait veri tabanının hedef alındığı ve bunun sonucunda da bazı müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgilerinin ihlal edildiği açıklandı.


TurkNet, yaşanan saldırıda müşterilerin finansal bilgilerinin ve TurkNet kullanıcı parolalarının ihlal edilmediğini, bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğunu söyledi.


Saldırıya karşı Hukuki süreç başlatıldı

Şirket, saldırının kaynağını belirlemek için gerekli incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile süreci paylaştığını duyurdu. Ayrıca, siber güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve benzer saldırılara karşı ilave tedbirlerin hayata geçirildiği vurgulandı.


TurkNet kullanıcıları, verilerinin korunması için ek güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılırken, şirketin konuya ilişkin gelişmeleri paylaşmaya devam edeceği bildirildi.





#İnternet
#Siber Saldırı
#Asayiş
#Bilgisayar Korsanı

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