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Esed yanlılarının Lazkiye'deki saldırı girişimi engellendi

Esed yanlılarının Lazkiye'deki saldırı girişimi engellendi

13:2913/03/2025, Perşembe
AA
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Lazkiye
Lazkiye

Suriye güvenlik güçlerinin, Lazkiye ilinde Beşşar Esed rejiminin devrilmiş unsurları tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan bir saldırıyı başarısızlıkla sonuçlandırdığı öğrenildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı kaynağına dayandırdığı haberine göre, devrik Esed rejimi unsurları, Lazkiye kırsalındaki askeri kışlaya saldırı girişiminde bulundu.


Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.


Çatışmanın ardından saldırı girişimi engellendi, 4 saldırgan gözaltına alındı.


Suriye'nin sahil bölgesindeki operasyon


Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.


Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.


Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.


Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurmuştu.




#Lazkiye
#saldırı
#suriye
#esed

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