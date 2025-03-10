Sosyal medya platformu X'e yönelik yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk yaptığı açıklamada X'e büyük bir siber saldırı düzenlendiğini ve hala devam ettiğini belirterek, "Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke bu işin içinde." dedi.
X hesapları çalışmadı
Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.
Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.
Elon Musk: Büyük bir siber saldırı
Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.
Musk, saldırının hala devam ettiğini kaydetti.