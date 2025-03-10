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Elon Musk'tan X açıklaması: Büyük bir siber saldırı düzenlendi

Elon Musk'tan X açıklaması: Büyük bir siber saldırı düzenlendi

21:0910/03/2025, lundi
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Elon Musk, X'e yönelik siber saldırıda bir ülkenin payı olabileceğini söyledi.
Elon Musk, X'e yönelik siber saldırıda bir ülkenin payı olabileceğini söyledi.

Sosyal medya platformu X'e yönelik yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk yaptığı açıklamada X'e büyük bir siber saldırı düzenlendiğini ve hala devam ettiğini belirterek, "Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke bu işin içinde." dedi.

ABD'li milyarder işadamı
Elon Musk
'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı.
Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden
Downdetector.com
'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

X hesapları çalışmadı

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

Elon Musk: Büyük bir siber saldırı

Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.

X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "
X'e karşı büyük bir siber saldırı oldu.
" ifadesine yer verdi.
"
Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu.
" diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti.

Musk, saldırının hala devam ettiğini kaydetti.









#Elon Musk
#erişim sorunu
#X platformu

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