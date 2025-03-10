Sosyal medya platformu X kısa süreliğine çöktü: Şirketten açıklama geldi mi?

Eski adı Twitter olan ve ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın aldığı X'e erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar, bir süre uygulamaya giriş yapamadı.
Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra sık sık problemler ile karşılaşan X, tekrar bir erişim problemi ile karşımıza çıktı. 10 Mart Pazartesi günü X'te kesintiler yaşandığı kaydedildi. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde bir uyarı aldıklarını ifade etti.
Binlerce rapor kaydedildi
Downdetector verilerine bakıldığında, binlerce kullanıcının uygulamaya girişte problem yaşadığını raporladığı görüldü.
Sorun giderildi
X'e yeniden giriş yapılmaya başlandı. Şirket yönetimi, henüz soruna dair bir açıklama yapmadı. Kesintinin sebebi merak konusu.