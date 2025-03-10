Sosyal medya platformu X kısa süreliğine çöktü: Şirketten açıklama geldi mi?

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra sık sık problemler ile karşılaşan X, tekrar bir erişim problemi ile karşımıza çıktı. 10 Mart Pazartesi günü X'te kesintiler yaşandığı kaydedildi. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde bir uyarı aldıklarını ifade etti.