Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Mobil
Sosyal medya platformu X kısa süreliğine çöktü: Şirketten açıklama geldi mi?

Sosyal medya platformu X kısa süreliğine çöktü: Şirketten açıklama geldi mi?

13:0710/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Eski adı Twitter olan ve ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın aldığı X'e erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar, bir süre uygulamaya giriş yapamadı.

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra sık sık problemler ile karşılaşan X, tekrar bir erişim problemi ile karşımıza çıktı. 10 Mart Pazartesi günü X'te kesintiler yaşandığı kaydedildi. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde bir uyarı aldıklarını ifade etti.

Binlerce rapor kaydedildi

Downdetector verilerine bakıldığında, binlerce kullanıcının uygulamaya girişte problem yaşadığını raporladığı görüldü.

Kaynak: downdetector

Sorun giderildi

X'e yeniden giriş yapılmaya başlandı. Şirket yönetimi, henüz soruna dair bir açıklama yapmadı. Kesintinin sebebi merak konusu.

#X
#Twitter
#Elon Musk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı ilanları yayımlandı başvurular devam ediyor: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?