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Türkoğlu'nda 7 bin 327 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hak sahipliği için başvuruda bulunan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 7 bin 327 afetzedenin başvurusu onaylandı.

21:15 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Bir yandan kentin çeşitli noktalarında başlatılan kalıcı konutların yapımı hızla devam ederken, diğer taraftan da hak sahipliği başvuruları işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde hak sahipliği için yapılan 9 bin 642 başvurunun 7 bin 327'si onaylandı.

Hak sahipliği kabul edilmeyenler ise 25 Ekim'e kadar Kaymakamlık ile İl AFAD Müdürlüğüne itirazda bulunabilecek.

Depremlerde kentteki birçok iş yeri ve konutun yıkıldığını, zarar gördüğünü ifade eden Mercan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık 10 bine yakın hak sahipliği başvurusu var. Bunların yüzde 76'ya yakını olumlu sonuçlandı. Başvurusu olumlu sonuçlanmayan vatandaşlar, AFAD bürolarında belirlenen tarihe kadar itirazda bulunabilecek. Kurulca itirazları uygun görülenler, hak sahipliği elde edebilecek. Burada önemli olan reddedilen başvurularla ilgili açıklamayı dikkat etmeleri, evrak eksikliği veya adres tespitinin yanlışlığından kaynaklanan sorunu dilekçelerinde belirtilerse neticeyi daha çabuk alabilecekler."


#Kahramanmaraş
#Türkoğlu
#depremzede
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