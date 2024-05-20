TÜRKSAT 6A’nın 6 ekipmanı Yaşar Üniversitesi’nde tasarlandı

Türkiye’de yerli olarak geliştirilen ve ülkenin uzay alanındaki yeteneklerini daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesi TÜRKSAT 6A projesi, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK UZAY ve CTech ortaklığında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde TÜRKSAT 6A’yla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uyduya dair çalışmaların bittiğini, haziran ayı başında ABD’ye gidecek olan uydunun 8-14 Temmuz tarihleri arasında uzaya gönderileceğini söyledi.
Yüzde 90 oranında yerli üretimle yapılan uydunun, CTech sorumluluğunda olan Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi’ndeki bazı anten ve mikrodalga ekipmanların radyo frekans tasarımları ise Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve ekibi tarafından yapıldı.
- Radyo frekans tasarımı baz alarak mekanik tasarımı, üretimi ve tüm testleri CTech firması tarafından gerçekleştirilen ekipmanlar, alt sistemdeki diğer ekipmanlarla birlikte uyduya entegre edildi, sistem seviyesi testlerden başarı ile geçti ve temmuz ayında uzaya gönderilmeye hazır duruma geldi.
“YER İSTASYONUYLA HABERLEŞME SAĞLAYACAK”
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise projeyle ilgili şunları söyledi: