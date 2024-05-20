TÜRKSAT 6A’nın 6 ekipmanı Yaşar Üniversitesi’nde tasarlandı

“Prof. Dr. Mustafa Seçmen’in daha önceki birikimleriyle yaptığı radyo frekans tasarımlarıyla katkı verdiği bu projeyle birlikte, üniversitemizde uzayla ilgili gerçekleşen 3 çalışmamız oldu. Antenin frekans tasarımı ve iletişim radyosunun frekans tasarımına göre özel bir anten üretildi. Sistem testleri de başarıyla geçti, uzaya fırlatılmasını bekliyoruz. Tasarlanan parçalar önemli çünkü uydu fırlatılırken iletişimi sadece bu anten sağlayacak ve uydunun fırlatılmasından yörüngeye oturmasına kadar geçen süreçteki bütün iletişim bu antenle sağlanacak. O yüzden bu çalışmayı çok önemsiyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz.”