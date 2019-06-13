Turunç, kadınların umudu olacak

Projeyle, kadınlar iş imkanı bulmuş olacak ve herkes evine ekmek götürecek.

Adana’da başlatılan ‘Güneyin Turuncu Kadınların Umudu Projesi’ ile sosyal, ekonomik ve kültürel yönden dezavantajlı 25 kadına meslek sahibi olup aile bütçelerine katkı sağlamaları için yöresel gıda ürünlerinin yapımı ve üretimi öğretiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteklediği proje kapsamında, imkanı kısıtlı kişilerin yoğun olarak yaşadığı Adana’nın güney bölümünde kadınların istihdama kazandırılması için atölye oluşturuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle oluşturulan atölyede 18-65 yaşlarındaki 25 kadın, ilk etapta bölgede yoğun olarak yetişen ve projeye ismini veren turunç reçeli, marmeladı ve ekşisinin yapımını öğrendi.

ADANA’NIN MARKASI OLUŞTURULACAK

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Güneyin Turuncu Kadınların Umudu Projesi” kapsamında, ortakları Adana Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB Adana Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ile dezavantajlı kadınların istihdama kazandırılması için çalıştıklarını söyledi. Projenin sürekliliğini istediklerini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

“Kadınlarımız burada eğitim alıp işi öğrendikten sonra diğer kadınlar gelecek. Bunun sonunda bir kooperatifleşme olacak ve Adana’nın markası oluşturulacak. Projeyle, bu kadınlara da bir iş imkanı olmuş olacak ve herkes evine ekmek götürebilecek.”

‘HAYATLARI DEĞİŞECEK’

Proje koordinatörü ve ziraat mühendisi Burcu Danacı da proje kapsamında kadınların ilk etapta yöresel gıda ürünleri kursuna katıldığını, ardından uygulamalı girişimcilik eğitimi alacağını ve kooperatifçilik eğitimlerinin başlayacağını kaydetti.

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Projeyle asıl amaçlarının kursa katılan 25 kadının kooperatifleşmesini sağlamak olduğunu dile getiren Danacı, “Kadın kooperatifleri hem sosyal hem de ekonomik olarak çok büyük katkılar sağlıyor. Göçle gelen kesimin yoğun olarak yaşadığı Adana’nın güney bölgesinden kadınlar, bu ürünlerin satışıyla kalkınacak, kooperatif kurulunca hepsinin hayatı değişecek” diye konuştu.



‘Artık büyük düşünmeye başladım’

Eşinden ayrı olduğunu aktaran iki çocuk annesi Duygu Kızıldede (36), kurs sayesinde yöresel gıda ürünlerinin yapımını öğrenerek çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak istediğini belirtti. Suna Çetin (42) de daha önce yöresel ürünleri evinde yaparak internet üzerinden sattığını dile getirdi. Proje sayesinde bu işi en iyi şekilde öğrenmeye çalıştığını vurgulayan Çetin, “Bu proje sayesinde artık daha büyük düşünmeye başladım. Hedefim, buradaki arkadaşlarla kooperatifleşerek güçlenmek ve maddi olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmak” dedi. Üç çocuk annesi Nuray Gözügüzel (49) ise eşinin ayakkabı imalatçısı olduğunu ancak çalışmadığını, kurs sayesinde aile bütçesine katkı sağlayacağını dile getirdi.