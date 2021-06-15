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POLİTİKA

Turuncu kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde Garzan Eyalet sorumlusu 'Zerdaşt-Navdar' kod adlı Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Turuncu kategorideki PKKlı terörist öldürüldü
'Zerdaşt-Navdar' kod adlı PKK'lı terörist Samet İçyer

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün (14 Haziran) Bitlis merkez Aşağıbalcılar köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli Eren 11 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi.

1 milyon TL ödülle aranıyordu

Teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde 'Garzan Eyalet' sorumlusu 'Zerdaşt-Navdar' kod adlı Samet İçyer olduğu belirlendi. Teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride arandığı tespit edildi.

Katıldığı eylemler neler?

Terörist Samet İçyer'in 21 Haziran 2012'de Bitlis merkez Ortakapı bölgesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması, 1 askeri personel ile 3 vatandaşın kaçırılması olayı, 6 Ekim 2013'de Bitlis merkez Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması, 8 Haziran 2019'da Hakkkari Yüksekova Onbaşılar köyü bölgesinde Özgen üs bölgesine silahlı saldırı ve 10 Haziran 2019 tarihinde, aynı üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

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