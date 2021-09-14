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POLİTİKA

Turuncu kategorideki terörist öldürüldü

'Terörden Arananlar Listesinde' bir milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak isimli terörist, 24 Ağustos'taki operasyonda öldürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turuncu kategorideki terörist öldürüldü
Öldürülen terörist

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE GABAR SORUMLUSU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve “Terörden Arananlar Listesinde” 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylemler:

Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm. Çvş’un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği,

Siirt Eruh-Ormanardı Köyünde 30.03.2018 tarihinde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı,

Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği belirlendi.

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