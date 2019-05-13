Turuncu listede yer alan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğunun tespit edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Pülümür-Kızılmescit kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtildi.
Dün bir, bugün 3 terörist olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların devam ettiği aktarıldı.
- Öte yandan, dün etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Şilan Siirt" kod adlı Zilan Tek olduğunun tespit edildiği, 600 bin lira ödülle arandığı bildirildi.