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POLİTİKA

Turuncu listede yer alan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de dün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin turuncu listede aranan Zilan Tek olduğunu açıkladı. Dün bir, bugün 3 terörist olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığından, Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Pülümür-Kızılmescit kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtildi.

Dün bir, bugün 3 terörist olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların devam ettiği aktarıldı.

  • Öte yandan, dün etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Şilan Siirt" kod adlı Zilan Tek olduğunun tespit edildiği, 600 bin lira ödülle arandığı bildirildi.
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