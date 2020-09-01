TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kotil, dün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alınmıştı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

MÜJDEYİ İSMAİL DEMİR VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir dün katıldığı bir canlı yayında, "Temel bey yakın dostum ve arkadaşım, kendisine acil şifalar diliyorum tekrar. Bugün aldığımız haberler memnuniyet verici, yoğun bakımdan çıktığı yönünde. Kendisinin bilinci açık, iletişimi açık. Umuyoruz ki çok kısa sürede iyileşmiş olarak aramıza katılacak. Dün biraz üzüntülüydük ama bugünkü haberler gerçekten çok olumlu. İnşallah en kısa sürede Allah şifa verir ve savunma sanayiinde tekrar kol kola çalışmamızı nasip eder." demişti.

Temel Kotil.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu, 1986'da Michigan Üniversitesi'nin “Uçak Mühendisliği” bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği” bölümünde doktorasını tamamladı.

İTÜ'DE GÖREVE DEVAM ETTİ

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yaptı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığı'nı üstlendi. Kotil 2005-2016 yılları arasında THY Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştü.