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ANKARA

TUSAŞ'tan THK uçaklarına bakım: Yangınla mücadeleye hazırlar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından bakımları yapılan dört adet Türk Hava Kurumu (THK) uçağı yeniden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak. THK'dan yapılan açıklamada iki uçağın daha bakımının yapılarak en geç önümüzdeki yıla hazır hale getirileceği kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
TUSAŞtan THK uçaklarına bakım: Yangınla mücadeleye hazırlar
TUSAŞ'tan THK uçaklarına bakım: Yangınla mücadeleye hazırlar.

THK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurum bünyesindeki 9 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağından ilk etapta uçuşa elverişli 6 uçaktan 4'ünün TUSAŞ tarafından bakıma alındığı ve bunlardan 3'ünün bakımlarının tamamlandığı, 1 uçağın bakımının ise son aşamada olduğu belirtildi.

İki uçağın bakımının da yapılarak en geç önümüzdeki yıla hazır hale getirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Uçaklarımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlenmekte, TUSAŞ’ın isteğiyle THY’den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrolleri yapılmakta. 2 uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran’da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı'na hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3 1 uçak kiralama teklifimiz de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuz ayı itibarıyla uçaklarımız yangın bölgelerinde konuşlanacak ve 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır" denildi.

THK duyurdu: Bakımları yapılan yangın söndürme uçakları göreve hazır
OYNAT 00:26
THK duyurdu: Bakımları yapılan yangın söndürme uçakları göreve hazır
Türk Hava Kurumu (THK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından bakımları yapılan 4 adet CL-215 amfibik yangın uçağının yeniden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacağını duyurdu. Açıklamada, 'İki uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi.' ifadeleri kullanıldı.

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