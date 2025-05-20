TUSİAD davasında ara karar verildi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın dernek kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin yargılandıkları davada Aras ve Turan'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yargılandıkları davanın ilk duruşması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Ara karar verildi
Aras ve Turan'ın yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada ara karar açıklanırken, Turan ve Aras hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.
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