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Tutuklamaya itiraz reddedildi

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 27/03/2024 mercredi
Güncelleme: 01:33 - 27/03/2024 mercredi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanma kararına yapılan itiraz Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Hakimliği’nce reddedildi. 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitişi sonrası istenmeyen olaylar yaşandı. Bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Çıkan arbedede 13 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçeli oyuncular soruşturulsun

Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs'ten, Engin Taşkın ise ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Şüphelilerin avukatları karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakimlik sağlık sorunları gerekçesiyle Mahmut Halil Küçükali'yi serbest bıraktı, diğer 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, adaletin herkese aynı şekilde tecelli ettirilmesi gerektiğini belirterek, Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetlerle ilgili somut bir adım atılmadığını vurguladı.

Yargıtay’da seçim altıncı tura kaldı

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin dünkü ayağından da sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime bugün altıncı tur oylamayla devam edilecek. Öte yandan aday olan 5 isimden Adem Albayrak ile Ayhan Tuncal adaylıktan çekildi.



#Spor
#Futbol
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
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