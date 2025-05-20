Tütün işçilerini taşıyan otomobil kaza yaptı: 6 yaralı

Kaza, sabah saat 07.00 sularında Kale Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tütün işçilerini taşıyan 20 AZ 369 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolsüz bir şekilde tali yoldan çevre yoluna çıktı. O esnada çevre yolunda seyir halinde olan 09 E 9411 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 AZ 369 plakalı araç takla atarak devrildi. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.