Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tütün işçilerini taşıyan otomobil kaza yaptı: 6 yaralı

Tütün işçilerini taşıyan otomobil kaza yaptı: 6 yaralı

10:3320/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Tütün işçilerini taşıyan otomobil kaza yaptı
Tütün işçilerini taşıyan otomobil kaza yaptı

Denizli'nin Kale ilçesinde tütün işçilerini taşıyan otomobilin hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sularında Kale Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tütün işçilerini taşıyan 20 AZ 369 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolsüz bir şekilde tali yoldan çevre yoluna çıktı. O esnada çevre yolunda seyir halinde olan 09 E 9411 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 AZ 369 plakalı araç takla atarak devrildi. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından 6 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Kaza sonucu polis ekipleri kontrol amaçlı bir süreliğine yolu trafiğe kapattı. Çekicilerin 2 aracı kaldırması sonucu yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.



Hastaneye kaldırılan 6 yaralının 4'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kaza
#İşçi
#Trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?