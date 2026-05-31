Tuzak yok denetim var

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Kurban Bayramı öncesinde duyurduğu ve “Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, korur” sözleriyle tanıttığı “Radar+” uygulaması, bayram yolculuğuna çıkan sürücülerden tam not aldı. Hayat 112 Acil Mobil uygulaması içerisine entegre edilen sistem sayesinde, güzergahlardaki radar, hız koridoru ve trafik kontrol noktalarını önceden gören sürücüler hem daha bilinçli hareket ediyor hem de olası kaza riski en aza iniyor. Yeni Şafak olarak uygulamayı test ettik. Uygulamanın başarıyla çalıştığını gözlemledik.

80 KM’LİK GÜZERGAHTA TEST

İstanbul Ümraniye ile Yalova Merkez arasındaki yaklaşık 80 kilometrelik güzergahı seçtik. Yolculuk öncesinde izlenecek güzergahı işaretledik. Sistem bu güzergahta 1 radar noktası ve 3 trafik kontrol noktası bulunduğu bilgisi paylaştı. Yolculuğumuzda, uygulamanın sunduğu veriler sahadakiyle örtüştü. Kuzey Marmara Otoyolu girişinde 1 kontrol noktası, Osmangazi Köprüsü çıkışında 1 radar ve Yalova’ya girişte 1 kontrol noktası gözlemledik. Veriler yarım saatte bir yenilendiğinden, 1 kontrol noktası ise yolculuğumuz esnasında yeri değiştiği için güzergahımızdan çıktı.

“RADAR VAR MI” ENDİŞESİNE SON

Kontrol noktalarının konumunu bilen sürücülerin son anda fren yapmak veya şerit değiştirmek yerine yol boyunca sabit hızda ilerlemeyi tercih ettiği görüldü. Uygulama, sürücülere yolculuk boyunca "Acaba ileride radar var mı?" endişesi yerine güvenli sürüşe odaklanma imkânı verirken, araçların kontrol noktasına girmek için son anda şerit değiştirdiği görüntülerde ciddi azalma gözlendi.





JANDARMA: İŞİMİZ KOLAYLAŞTI

Kontrol noktalarından birinde trafik jandarma ekiplerine, uygulama sayesinde burada görevde olduklarını bildiğimizi söyledik. Jandarma ekibi, “Bunu bugün defalarca kez duydum. Sürücüler uygulamayı kullanmaya başlamış. Bizim de işlerimiz hızlandı ve denetimler daha da kolaylaştı” cevabını verdi. Denetime tabi tutulan bir vatandaş ise şunları söyledi: “Uygulamayı burada duydum ve şimdi indirdim. Ankara’ya gidiyorum. Güzergahımda 3 radar ve 9 kontrol noktası varmış. Dikkatli süreceğim.”



