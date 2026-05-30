Bayram dönüşü Bursa-Ankara kara yolunda yoğunluk

Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde memleketlerinden dönenler, Marmara ile İç Anadolu bölgelerindeki illeri bağlayan Bursa-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı’nın son gününde, Marmara ile İç Anadolu illerini birbirine bağlayan Bursa-Ankara kara yolunda, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Özellikle İnegöl ilçesi mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda görev alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik akışının düzenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler sürücülere dikkatli olmaları, kurallara uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.