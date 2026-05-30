İçişleri Bakanı Çiftçi'den dönüş yolu mesajı: "Yolları denetlemiyor sizleri koruyoruz"

Dönüş yolunda olan vatandaşlara uyarıda bulunan Bakan Çiftçi, “Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır” dedi.

Güvenlik anlayışının temelinde ceza kesmek olmadığını ifade eden Bakan Çiftçi, önceliklerinin vatandaşları sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaştırmak olduğunun altını çizdi. Bakan Çiftçi, “Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir” açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi, mesajının devamında devletin, vatandaşlarına tuzak kuran değil; onların canını ve yuvasını koruyan bir güç olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, “Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür. Çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır” dedi.